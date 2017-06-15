Бойовики обстріляли житлові будинки у Сухій Балці, загинув місцевий

Бойовик на Донбасі обстріляли житлові квартали Сухої Балки. Один місцевий мешканець загинув. Про це повідомляє українська сторона СЦКК на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

В ніч з 14-го на 15-те червня, бойовики з напрямку Горлівки, застосувавши важку артилерію, імовірно калібру 152 мм, обстріляли житлові квартали населеного пункту Суха Балка. Внаслідок прямого влучання крупнокаліберного снаряду в житловий будинок по вулиці Молодіжній загинув господар оселі - 52-річний чоловік.

«На цій же вулиці пошкоджень зазнали ще три житлових будинки, також обірвано дроти лінії електропередачі: все селище залишилося без світла. Окрім того, в населеному пункті перебито газову трубу та пошкоджено водонапірну вежу», - йдеться у повідомленні.

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Наразі на місці обстрілу працює спостережна група української сторони СЦКК, працівники ДСНС та поліції. Інші наслідки цього теракту уточнюються.

«Такі дії керівництва ОРДО свідчать про нехтування усіма нормами міжнародного гуманітарного права та про зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту, демонструють небажання дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме невиконання Мінських домовленостей», - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН раніше, на Донбасі з початку року загинули 45 мирних мешканців. Про це повідомив заступник голови СММ ОБСЄ Александер Хуґ.

За словами Хуга, ще 216 цивільних за цей час були поранені. "Кількість жертв серед мирного населення збільшилася на 110 відсотків у порівнянні з аналогічним періодом в минулому році", - зазначив Александер Хуґ. Він підкреслив, що цивільне населення на Донбасі гине через обстріли на лінії розмежування, які тривають через те, що сторони конфлікту не виконують мінські домовленості.