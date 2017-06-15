Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляє, що озброєні бойовики «ДНР» за день кілька разів обмежували рух спостерігачів місії ОБСЄ.

Про це йдеться у звіті місії.

«Біля блокпоста, розташованого на в’їзді до мікрорайону «Трудівські», 4 озброєні члени «ДНР» затримали на 40 хв патруль СММ. Місія поінформувала про це Спільний центр з контролю та координації", - зазначається у документі.

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«Три озброєні члени «ДНР» затримали патруль СММ на 32 хв на блокпосту, розташованому на автошляху Н15 поблизу комбінату «Каргілл» у підконтрольному «ДНР» селищі Кремінець (16 км на південний захід від Донецька) і поставили знак зупинки перед автомобілями місії», - заявляють спостерігачі.

«На вказаному вище блокпосту, розташованому на автошляху Н15 поблизу комбінату «Каргілл», три озброєні члени «ДНР» зупинили патруль СММ і протягнули перед автомобілями місії шиповану стрічку, коли патруль спробував проїхати блокпост у напрямку підконтрольного «ДНР» смт Олександрівка (20 км на південний захід від Донецька). Спостерігачі надали пояснення своїх повноважень згідно з мандатом, і через три хвилини їм дозволили проїхати далі», - розповіли у СММ.

«Пізніше того ж дня на вказаному вище блокпосту на автошляху Н15 поблизу комбінату «Каргілл» два озброєні члени «ДНР» знову зупинили патруль СММ і протягнули перед автомобілями місії шиповану стрічку. Потім один з озброєних чоловіків комусь зателефонував і після цього прибрав її (через 5 хв після зупинки), даючи спостерігачам місії можливість проїхати», - наголосили в СММ.