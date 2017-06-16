Гіркін закликає бойовиків на Донбасі "валити" до Росії (фото)

Український волонтер Роман Донік показав листівки, в яких колишній "польовий командир" "ДНР" Ігор Стрєлков (Гіркін) закликає терористів до втечі з псевдореспублік. Знімки звернення волонтер опублікував на своїй сторінці в Facebook.

"У луг**ді спливли кілька тисяч свіжих листівок, в яких Стрєлков-Гіркін закликає справжніх бійців кидати все й їхати в Росію. Добрі люди звідти надіслали", - йдеться в його повідомленні.

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У листівці йдеться про те, що Росія кинула терористів, тому поставок боєкомплекту в "ЛДНР" більше не буде.

"Звичайно, дивна історія, особливо враховуючи, що листівки з'явилися на глибоко окупованій території, можна сказати, у "глибокому тилу" і якраз після коментаря Порошенка й заяви Турчинова про необхідність завершувати АТО і змінювати формат. А може, просто Плотницький втомився й може йти", - пише Донік.