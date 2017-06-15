Воєнний стан і звільнення територій: нардеп озвучив деталі законопроекту про переформатування АТО

Депутат від БПП, член парламентського комітету з оборони Іван Винник розповів, що законопроект про переформатування АТО передбачає введення воєнного стану на окремих територіях та їхнє звільнення від окупантів. Відповідну заяву він зробив в ефірі одного з українських телеканалів, передає "Остров".

Він нагадав, що в 2014 році західні партнери України говорили, що у жодному разі не йдіть на ескалацію проти Російської Федерації.

"І потім було прийнято рішення не оголошувати воєнний стан, провести вибори, створити нормативно-правову базу для залучення української армії, яка в той час створювалася (через добровольчі об'єднання в тому числі). І була знайдена така конструкція, як проведення Антитерористичної операції...", - пояснив нардеп.

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Винник зазначив, що ця конструкція фактично керувала військовими діями в ручному режимі. Де-юре, військовими діями керував Антитерористичний центр СБУ, де-факто, керував Верховний головнокомандувач, через керівника Генерального штабу.

"Але фактично, будь-який постріл з важкого знаряддя повинен був отримати дозвіл від 4 осіб. В умовах активних бойових дій така конструкція небоєздатна... Зараз статус-кво змінився: вибори ми провели; західні партнери нас підтримали - санкції застосовані, все, що потрібно в контексті міжнародної підтримки, включаючи безвіз, Україна отримала; ми сформували українську армію, яка сьогодні здатна опонувати принаймні сухопутній складовій російської армії. Ми здатні сьогодні йти в наступ і ми це зараз демонструємо, нехай не публічно...", - наголосив член парламентського комітету з оборони.

Він заявив, що Україні потрібно на рівні закону, на рівні юридично-правових засад встановити, що проти нас здійснена військова агресія, й наша країна застосовує армію на власній території, не порушуючи Конституцію, оскільки ми оголошуємо відповідний воєнний стан на окремій території, яка зараз окупована регулярною російською армією.

"Для того, щоб нарешті наглядові структури, спільно з ОБСЄ, зафіксували наявність російської армії де-юре, щоб російська дипломатія не паразитувала на тому, що буде залучати українську армію до Гааги за злочини проти людяності, тому що вони читають нашу нинішню Конституцію: Збройні сили України не можуть бути застосовані на території України проти українського народу, якщо тільки не оголошено воєнний стан", – сказав депутат.

Також Винник уточнив, що в законі буде чітко написано, що території потрібно спочатку звільняти, не реінтегрувати, не деокупувати: "Ми звільняємо території від російського окупанта й потім виконуємо необхідні дії для відновлення інфраструктури, для реінтеграції, і відновлюємо кордон на тій адміністративній лінії, де вони встановлені міжнародними договорами".

Винник також заявив, що активних дій щодо Криму найближчим часом чинитися не буде, а ось перспектива визволення Донбасу при умові незастосування РФ авіації стає, на його думку, реальною.

"Ми можемо поки що говорити, якщо Росія не застосує авіацію, про звільнення Донецької та Луганської областей", - сказав він.

Водночас депутат зазначив, що у нього немає впевненості, що цей закон буде ухвалений Радою.

"Безумовно, тут проблема в тому, що я взагалі думаю, що Верховна Рада його ухвалить. Я зараз дивився, як ми голосували за санкції щодо Януковича, я дивився на активне обговорення питання введення візового режиму з РФ – я не бачу голосів на такі проактивні дії на користь національних інтересів", - констатував він.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня президент України Петро Порошенко заявив, що Україна залишиться беззахисною у разі скасування АТО і ненадання військовим права адекватно діяти. «Якщо ми скасуємо АТО і в той же час не надамо військовим права діяти адекватно в умовах агресії - залишимо Україну беззахисною», - наголосив Порошенко.

Раніше секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що в Україні потрібно завершити антитерористичну операцію й перейти до нового формату захисту країни від гібридної війни з РФ. «Військові дії тривають на сході нашої країни вже три роки й переросли як за тривалістю, так і за масштабами формат АТО. У той же час потрібно зазначити, що антитерористична операція виконала дуже багато важливих завдань. Саме в межах АТО ми зупинили агресора, змогли провести президентські, парламентські та місцеві вибори, а також звільнили значну частину окупованої території України», - сказав Турчинов. «Водночас, пора перейти до нового формату захисту країни», - заявив він.