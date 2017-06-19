На Донеччині стався вибух: невідомі хотіли знеструмити село і залізничну станцію

10:07, 19 червня 2017
Війна
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Вибуховий пристрій було встановлено під парканом електропідстанції.

В результаті вибуху залізнична станція не постраждала / Facebook В'ячеслав АброськінВ результаті вибуху залізнична станція не постраждала / Facebook В'ячеслав Аброськін

У Донецькій області сьогодні вночі, 19 червня 2017 року, невідомі намагалися підірвати електропідстанцію поблизу залізничної станції в Покровському районі. Про це повідомив голова Головного управління Національної поліції у Донецькій області В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні вночі невідомі намагалися підірвати підстанцію, яка забезпечує електроенергією залізничну станцію і село Сергіївка Покровського району", - написав він.

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Глава Нацполіиції зазначив, що вибуховий пристрій було встановлено під парканом. Він також додав, що в результаті вибуху залізнична станція не постраждала, зараз вона працює в штатному режимі. Рух залізного транспорту триває.

Вибухівка була встановлена під парканом / Facebook В'ячеслав Аброськін

Зараз правоохоронці встановлюють обставини події, на місці працюють слідчі, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як повідомляв УНІАН, під Горлівкою на протитанкової міні підірвалася вантажівка з місцевими жителями.

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Теги: #електропостачання окупованих територій#вибух на Донеччині