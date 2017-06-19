На Донеччині стався вибух: невідомі хотіли знеструмити село і залізничну станцію

В результаті вибуху залізнична станція не постраждала / Facebook В'ячеслав Аброськін

У Донецькій області сьогодні вночі, 19 червня 2017 року, невідомі намагалися підірвати електропідстанцію поблизу залізничної станції в Покровському районі. Про це повідомив голова Головного управління Національної поліції у Донецькій області В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні вночі невідомі намагалися підірвати підстанцію, яка забезпечує електроенергією залізничну станцію і село Сергіївка Покровського району", - написав він.

Читайте такожДоба в зоні АТО: 47 ворожих обстрілів, 6 бійців поранені

Глава Нацполіиції зазначив, що вибуховий пристрій було встановлено під парканом. Він також додав, що в результаті вибуху залізнична станція не постраждала, зараз вона працює в штатному режимі. Рух залізного транспорту триває.

Зараз правоохоронці встановлюють обставини події, на місці працюють слідчі, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як повідомляв УНІАН, під Горлівкою на протитанкової міні підірвалася вантажівка з місцевими жителями.