Бойовики "ДНР" заявили про наказ не пропускати спостерігачів ОБСЄ – звіт

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) повідомляє, що контрольовані Росією бойовики «ДНР» заявили, що їм наказали не пропускати спостерігачів ОБСЄ.

Про це йдеться у звіті місії.

«18 червня озброєні члени «ДНР» на блокпосту, розташованому на північний захід від смт Сєдове (106 км на південь від Донецька), не пропустили патруль місії у селище, посилаючись на те, що вони отримали вказівки не пропускати спостерігачів через блокпост, і що цей район закритий для іноземців. Команда СММ зауважила, що цивільні транспортні засоби проїжджали через блокпост. Місія поінформувала про це СЦКК», - наголошується у звіті.

Читайте такожВ ОБСЄ заявили, що бої на Донбасі загрожують залишити понад мільйон осіб без води

«18 червня озброєний член «ДНР» на блокпосту в с. Олександрівське (90 км на південний схід від Донецька) спочатку повідомив команді місії, що поблизу не відбувається жодних навчань з бойовою стрільбою. Але коли патруль СММ спробував проїхати у східному напрямку, він заявив спостерігачам, що проїзд для транспорту заборонений через те, що там проходять навчання з бойовою стрільбою, - зазначили спостерігачі.