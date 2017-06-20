Місія ОБСЄ за добу зафіксувала понад сотню вибухів на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляє, що за минулу добу зафіксувала понад сотню вибухів у Донецькій та Луганській областях.

Про це йдеться у звіті місії станом на 19:30 19 червня, який сьогодні опубліковано на сайті ОБСЄ.

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«У Донецькій області СММ задокументувала зменшення кількості випадків порушення режиму припинення вогню, зокрема, близько 100 вибухів, якщо порівнювати з попереднім 24-годинним звітним періодом - близько 500 вибухів", - зазначається у документі.

"В Луганській області спостерігачі зафіксували зменшення кількості випадків порушення режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попередніми 24-годинами (20 вибухів), зокрема, сім вибухів", - додали в ОБСЄ.