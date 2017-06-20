Озброєні бойовики "ДНР" вчинили жорстокий напад на спостерігачів ОБСЄ

20:21, 20 червня 2017
Війна
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Бойовики напали на неозброєних цивільних спостерігачів.

В ОБСЄ заявили, що деталі повідомлять пізніше / Фото УНІАН

На Донбасі озброєні бойовики «ДНР» напали на спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Про це йдеться в повідомленні СММ ОБСЄ в Twitter.

«Озброєні члени т.зв. «ДНР» здійснили жорстокий напад на неозброєних цивільних спостерігачів », - сказано в повідомленні.

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«Деталі будуть в нашому оперативному звіті», - повідомили в Спеціальної моніторингової місії.

Як повідомляв УНІАН раніше, спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляє, що за минулу добу зафіксувала понад сотню вибухів у Донецькій та Луганській областях.

«У Донецькій області СММ задокументувала зменшення кількості випадків порушення режиму припинення вогню, зокрема, близько 100 вибухів, якщо порівнювати з попереднім 24-годинним звітним періодом - близько 500 вибухів", - зазначається у документі.

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Теги: #напад на ОБСЄ