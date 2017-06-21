У Мінську домовилися про "хлібне перемир'я" на Донбасі
ТКГ підтримала необхідність «хлібного перемир'я» на Донбасі з 24 червня.
Тристороння контактна група (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі підтримала звернення місцевих рад про необхідність дотримання режиму тиші на час збирання врожаю з 24 червня.
Про це в Facebook написала прес-секретар екс-президента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.
«Тристороння контактна група підтримала звернення місцевих рад про початок так званого хлібного перемир'я - дотримання режиму тиші на час збирання урожаю з 24 червня 2017 року і далі», - заявила прес-секретар Кучми.
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При цьому, за її словами, позиція української сторони на переговорах у Мінську залишається незмінною.
«Блок питань з безпеки - ключ до виконання всього пакета Мінських угод. Повний і стійкий режим припинення вогню, виведення з території України російських військових формувань і важкого озброєння, доступ СММ ОБСЄ до всієї ділянки українсько-російського кордону - ці умови залишаються базовими і принциповими для прогресу в усіх напрямах», - додала вона.