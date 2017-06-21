Росія ігнорує заклик суду ООН про виконання "Мінська" – МЗС

Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця заявляє, що Росія ігнорує заклик Міжнародного суду ООН про виконання Мінських угод. Про це Кислиця написав у Twitter.

«Росія ігнорує будь-які заклики до імплементації Мінських угод, включаючи ті, що були зроблені Міжнародним Судом України у справі «Україна проти Росії», - заявив він.

Крім того, Кислиця зазначив, що Росія саботує виконання резолюції Генеральної асамблеї ООН від 19 грудня 2016 року «Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі (Україна)» (71/205).

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Як повідомляв УНІАН, 19 квітня Міжнародний суд ООН у своїй ухвалі щодо тимчасових заходів стосовно Росії закликав Київ та Москву виконати Мінські домовленості.

19 грудня 2016 року Генасамблея ООН підтримала резолюцію про порушення країною-окупантом Російською Федерацією прав людини в АР Крим.

Згідно з документом, зокрема, Росія має негайно припинити порушення прав людини у Криму, припинити дискримінаційні заходи і практики, необґрунтовані затримання, катування та інші жорстокі, нелюдські або такі, що принижують гідність, види поводження, і скасувати все дискримінаційне законодавство.

Члени ООН також закликали РФ негайно звільнити українських громадян, які були незаконно затримані і засуджені без урахування елементарних норм відправлення правосуддя, а також тих, кого було переведено через міжнародно визнані кордони з Криму до Росії.