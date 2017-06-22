Кількість українських заручників на Донбасі зросла до 132 - Геращенко

До 132 осіб зросла кількість українських заручників, яких нині утримують терористи на Донбасі. Про це перший заступник голови Верховної Ради, представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко повідомила в ефірі "5-го каналу".

Читайте такожОбмін заручниками на Донбасі: в СБУ сподіваються, що процес відбудеться протягом місяцяВона пояснила, що не варто очікувати на обмін бранцями 5 липня, адже після завершення верифікації бойовики хочуть іще раз узгодити перелік полонених, яких вони готові обміняти. (На 5 липня заплановане засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську – УНІАН).

"Ми бачимо, що зростає кількість українських заручників, і зараз в цьому списку і журналіст, і цивільні особи, яких хапають за проукраїнську позицію. Натомість друга сторона не підтверджує наявність багатьох осіб із цього списку. І представники ОРДО і ОРЛО вимагають, щоб Україна передала, наприклад, «беркутівців», які причетні до подій на Майдані, або тих, які причетні до кровавих подій у Харкові й Одесі. Звичайно, ці люди не мають жодного відношення до Мінського процесу. І, власне, от зараз верифікація закінчена, але починається важкий етап узгодження списків", - повідомила Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня Геращенко заявила про завершення процесу верифікації осіб, які вчинили злочини проти України і які не хочуть повертатися на тимчасово окуповані території. Однак бойовики зволікають з обміном.

Сьогодні, 22 червня, екс-президент України, представник України у ТКГ Леонід Кучма висловив сподівання, що список полонених буде узгоджено до 5 липня.

Він повідомив про розбіжності у списках щодо 5-6 осіб.

«З української сторони ніяких проблем, а у них на 15 людей більше у списку. Ми домовилися, що до 5 числа ми повинні всі ці проблеми вирішити і розпочати процес обміну”, - сказав Кучма.