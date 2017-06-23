Бойовики знову не пропускають спостерігачів ОБСЄ через "наказ" своїх ватажків

У Спеціальній моніторинговій місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що бойовики знову не пропускають спостерігачів через відповідний "наказ" своїх ватажків.

Про це йдеться у звіті місії.

"На блокпості поблизу автобусної зупинки в мікрорайоні «Трудівські» у Петровському районі підконтрольного «ДНР» Донецька (20 км на південний захід від Донецька) член «ДНР» заявив, що вони отримали від свого командира наказ не пропускати патрулі місії далі на територію мікрорайону", - йдеться у звіті.

"Присутній там російський офіцер при СЦКК не зміг врегулювати ситуацію, і повідомив спостерігачам, що в цьому районі є снайпери Збройних сил України. Пізніше представник Російської Федерації при СЦКК висловив жаль, що стався цей інцидент", - стверджують у місії.

Також спостерігачі розповіли про випадки затримання їхніх патрулів на окупованих територіях.

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"На блокпості, розташованому на автошляху Н15 поблизу комбінату «Каргілл» у підконтрольному «ДНР» с-щі Кремінець (16 км на південний захід від Донецька), озброєні члени «ДНР» затримали патруль СММ на 53 хвилини", - йдеться у звіті.

Зокрема, сказано, що "упродовж усього цього періоду один озброєний член «ДНР», очевидно, здійснював відеозапис автомобілів і спостерігачів Місії на свій мобільний телефон".

"Команду СММ пропустили через блокпост у напрямку Петровського району підконтрольного «ДНР» Донецька лише у супроводі трьох членів «ДНР», які їхали на цивільному транспортному засобі. Принаймні один із них був озброєний. Місія поінформувала про це СЦКК", - повідомили в СММ.

Окремо сказано, що "озброєні члени «ДНР» на 20 хвилин затримали патруль СММ на блокпості «ДНР», розташованому приблизно за 500 м на захід від підконтрольного «ДНР» с. Верхньошироківське (кол. Октябр, 29 км на північний схід від Маріуполя), заявляючи, що вони не можуть скористатися стаціонарними телефонами, щоб зв’язатися зі своїм «керівництвом»". Проте, як сказано у звіті, через 20 хвилин патрулю місії дозволили проїхати.

Разом з тим, бойовики не пропустили спостерігачів поблизу села Довге.

"Три озброєні члени «ЛНР» на блокпості поблизу підконтрольного «ЛНР» с. Довге (22 км на північний захід від Луганська) не пропустили патруль місії до села, за їхніми словами, через обстріл у цьому районі. Спостерігачі поінформували про це СЦКК. Після втручання Спільного центру і ще через 60 хвилин очікування патрулю СММ дозволили проїхати далі", - заявили у місії.