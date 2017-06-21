Спостерігачі ОБСЄ перебувають у шоковому стані після нападу бойовиків у Ясинуватій - Хуг

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявляє, що спостерігачі місії, на яких 20 червня було скоєно збройний напад в районі підконтрольної так званій "ДНР" залізничної станції Ясинувата, в результаті інциденту не постраждали, проте перебувають у шоковому стані. Про це він сказав в інтерв'ю Deutsche Welle.

"Наші співробітники фізично не є пораненими, але, звісно, перебувають у шоковому стані після того загрозливого інциденту, який вчора стався в Ясинуватій", - заявив Хуг.

"Ми засуджуємо кожен напад на наших спостерігачів, які кожного дня розміщуються з обох боків від лінії розмежування. Наші колеги під час цієї роботи ризикують своїми життями. Вони роблять це, аби реалізувати мандат, мета якого - досягнути стабільності на лінії зіткнення", - наголосив він.

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За словами заступника голови місії, вчорашній інцидент у Ясинуватій є одним із багатьох, які спостерігачам місії довелося зареєструвати протягом останніх днів і тижнів.

"Ми закликали сторони притягнути до відповідальності винних та ідентифікувати тих, хто скоїв цей вчинок. Ми будемо і далі наполягати, щоб нам не перешкоджали виконувати нашу роботу", - зауважив Гуґ.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня озброєний бойовик «ДНР» у тимчасово окупованій Ясинуватій намагався напасти на спостерігачів СММ ОБСЄ, які перебували в автомобілях. Коли одна з машин від’їжджала, озброєний чоловік стріляв у повітря, а також по авто, але не влучив.