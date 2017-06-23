У лікарні помер військовий внаслідок підриву у зоні АТО на вибуховому пристрої

13:53, 23 червня 2017
Війна
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Вибух, внаслідок якого військовий отримав важкі травми, а згодом помер у лікарні, стався на Світлодарській дузі.

Безповоротних втрат у лавах ЗСУ за добу не було / фото dnl.com.ua

Один український військовий помер у лікарні внаслідок підриву на вибуховому пристрої на Світлодарській дузі.

Про це в коментарі УНІАН повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

Він уточнив, що безповоротних втрат у лавах українських військових не було внаслідок бойових дій, але один український військовий помер у лікарні внаслідок підриву на вибуховому пристрої.

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«На Світлодарській дузі в результаті підриву на вибуховому пристрої один український військовослужбовець отримав важкі поранення. Згодом він помер у лікарні», - сказав Лисенко.

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Теги: #війна на Донбасі#втрати ЗСУ у зоні АТО