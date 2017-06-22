ЗСУ знищили опорний пункт бойовиків на Світлодарській дузі - волонтер (відео)

УВАГА! Відео містить ненормативну лексику!

На Світлодарській дузі, яку захищають бійці 53-ї окремої мехбригади ЗСУ, вдалися до допомоги "третьої сили". Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє волонтер Юрій Мисягін.

Читайте такожЖурналіст розповів подробиці боїв за Жолобок, уточнив втрати серед ЗСУ

Він розповів, що бійці знищили опорний пункт бойовиків, показавши відеозапис.

"Спочатку то вище, то нижче, а тепер точно у бліндаж", - коментує один з бійців АТО.

"Результат роботи "третьої сили" не змусив себе довго чекати, два з двох і точно у ціль", - йдеться у підписі до відео.

Раніше в Мережі показали обстріл опорного пункту бойовиків у районі селища Доломітне під Новолуганським.