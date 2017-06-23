Дух захоплює: українські військові десантувалися з Іл-76 на швидкості 300 км/год (відео)

Один з військовослужбовців миколаївської 79-ої окремої десантно-штурмової бригади опублікував на своїй сторінці у Facebook відео десантування з Іл-76.

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"79 ДШБр на навчаннях. Можна уявити собі всі принади десантування з літака Іл-76 на швидкості близько 300 км/год", - прокоментував відео екс-військовий бригади "Маршал", начальник Департаменту патрульної поліції Нацполіції Євген Жуков.

Як повідомляв УНІАН, 22 червня житомирські десантники вперше в історії реактивної артилерії провели стрільби з РСЗВ БМ-21 "Град" з поромної переправи.