Уперше в історії України: десантники вдарили із "Градів" прямо з поромної переправи (фото, відео)

У рамках тактичних навчань з бойовою стрільбою 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ВДВ під час форсування Дніпра на поромі з комплекту понтонно-мостового парку підрозділ реактивної артилерії завдав вогневого ураження умовному противнику з реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град". Про це повідомили у прес-службі Міноборони України.

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За сценарієм навчань, реактивний артилерійський взвод зупинив висування противника на заздалегідь підготовлені рубежі. Цим реактивники забезпечили успішні дії передового загону річного десанту під час форсування водної перешкоди.

Тактичні навчання проходили у тісній взаємодії з підрозділами оперативного забезпечення Збройних Сил України та армійської авіації.

Керівник навчань Михайло Забродський зазначив, що такий спосіб ведення вогню використовувався ще за часів Другої світової війни, проте в історії реактивної артилерії ЗСУ — це вперше.