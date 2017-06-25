"Хлібне перемир'я" на Донбасі: ЗСУ зазнали втрат (відео)

Незважаючи на відносне зниження середньодобової кількості ворожих обстрілів, говорити про дотримання противником хиткого перемир'я не доводиться. Минулої доби підрозділи російсько-терористичних військ 26 разів використовували зброю проти українських воїнів вздовж усієї лінії зіткнення.

При цьому окупанти неодноразово застосовували й зразки озброєння, що суворо заборонені Мінськими угодами, йдеться у повідомленні прес-центру АТО у Facebook.

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Так, на Приморському напрямку перемир'я протрималося фактично до 18:00, після чого загарбники до опівночі 7 разів обстрілювали підрозділи ЗСУ.

На Донецькому напрямку було зафіксовано 8 ворожих обстрілів: зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, протитанкових гранатометів, протитанкового ракетного комплексу.

Найбыльше обстрілів - 11 - незаконні збройні формування здійснили на Луганському напрямку. Бойовики обстріляли українських воїнів із мінометів калібру 120 мм, 100-мм артилерії, піхотного озброєння та БМП.

"Минулої доби в результаті бойових дій двоє військовослужбовців ЗСУ загинули. Один воїн отримав поранення, ще двоє зазнали бойових травм", - йдеться у повідомленні штабу.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі підтримала звернення місцевих рад про необхідність дотримання режиму тиші на час збирання врожаю з 24 червня - "хлібне перемир'я". Передбачено встановлення режиму повного припинення вогню вздовж усієї лінії зіткнення на період з 24 червня по 31 серпня.