"Хлібне перемир'я" на Донбасі: ЗСУ зазнали втрат (відео)
Минулої доби внаслідок бойових дій двоє військових загинули.
Незважаючи на відносне зниження середньодобової кількості ворожих обстрілів, говорити про дотримання противником хиткого перемир'я не доводиться. Минулої доби підрозділи російсько-терористичних військ 26 разів використовували зброю проти українських воїнів вздовж усієї лінії зіткнення.
При цьому окупанти неодноразово застосовували й зразки озброєння, що суворо заборонені Мінськими угодами, йдеться у повідомленні прес-центру АТО у Facebook.
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Так, на Приморському напрямку перемир'я протрималося фактично до 18:00, після чого загарбники до опівночі 7 разів обстрілювали підрозділи ЗСУ.
На Донецькому напрямку було зафіксовано 8 ворожих обстрілів: зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, протитанкових гранатометів, протитанкового ракетного комплексу.
Найбыльше обстрілів - 11 - незаконні збройні формування здійснили на Луганському напрямку. Бойовики обстріляли українських воїнів із мінометів калібру 120 мм, 100-мм артилерії, піхотного озброєння та БМП.
"Минулої доби в результаті бойових дій двоє військовослужбовців ЗСУ загинули. Один воїн отримав поранення, ще двоє зазнали бойових травм", - йдеться у повідомленні штабу.
Як повідомляв УНІАН, 21 червня Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі підтримала звернення місцевих рад про необхідність дотримання режиму тиші на час збирання врожаю з 24 червня - "хлібне перемир'я". Передбачено встановлення режиму повного припинення вогню вздовж усієї лінії зіткнення на період з 24 червня по 31 серпня.