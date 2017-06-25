Військові знешкодили ДРГ бойовиків на Донбасі: серед ліквідованих та полонених - росіяни

У районі проведення АТО українські військові знешкодили ДРГ противника. Про це прес-центр штабу АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Військовослужбовцями ЗСУ, які виконують завдання за призначенням в районі проведення АТО на території Донецької та Луганської областей, було знешкоджено диверсійно-розвідувальну групу противника", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чотирьох бойовиків затримано, а ще двох - командира та одного з диверсантів, які чинили злісний опір бійцям сил АТО, - ліквідовано.

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"Варто зазначити, що загиблий командир групи був громадянином Російської Федерації, родом з міста Кірова", - розповіли у штабі АТО.

Крім того, серед полонених було виявлено ще одного представника РФ з Алтайського краю.

"Під час затримання було вилучено зброю ПКМ – 2 одиниці, СВД – 2 одиниці, АК-74 – 2 одиниці РПГ- 26 - 1 одиниця", - додали у прес-центрі.

Розпочато слідчі дії. Військовою прокуратурою сил АТО здійснюється процесуальне керівництво.