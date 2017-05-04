Українські військові розповіли про бій з ворожою ДРГ поблизу Луганського

Залишками від снарядів всіяна уся земля на позиціях поблизу Луганського. Після оголошеного великоднього перемир'я це - найпотужніший обстріл на цій ділянці фронту.

Бойовики відкрили вогонь опівночі. Військові розповідають, що до ранку було більше ста обстрілів, йдеться в сюжеті ТСН.

Масованим мінометним обстрілом бойовики намагались притиснути бійців 53-ї бригади до землі, щоб відкрити зелений коридор для двох своїх диверсійно-розвідувальних груп. Проривалися російські терористи одразу з двох боків. Підійшли майже впритул, проте їх вчасно помітили наші бійці і зав'язався бій.

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"Ми їх вчасно помітили, дали відсіч. Зрозуміло – пішли не всі", - розповідають військові. На жаль, не обійшлось без втрат і з нашого боку. Загиблих немає, проте троє українських воїнів отримали поранення.

Одного пораненого гелікоптером доправили до шпиталю у Харкові. Двоє інших вже скоро повернуться на передову.