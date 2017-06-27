У Генштабі назвали ім'я ліквідованого напередодні російського офіцера
Крім іншого російський військовий виконував обов’язки інструктора розвідрот.
Розвідувальною групою, яку знешкодили бійці Збройних сил України (ЗСУ), керував кадровий російський офіцер капітан Олександр Щербак. Про це йдеться у заяві командира 93-ї окремої гвардійської механізованої бригади на сторінці Генштабу у Facebook.
Читайте такожУ "ЛНР" ліквідували одного з польових командирів бойовиків"24 червня розвідувальна група розвідувальної роти 4-ї механізованої бригади 2-го армійського корпусу самопроголошеної терористичної організації "ЛНР" під керівництвом кадрового російського офіцера капітана Щербака Олександра Олександровича (позивний "Алекс"), який, крім того, виконував обов’язки інструктора розвідроти, з метою проведення диверсійно-розвідувальних заходів висунулася з району села Жолобок у глибину позицій 93-ї окремої гвардійської механізованої бригади Збройних сил України", - йдеться у повідомленні.
Вказується, що українські військові обійшли ДРГ і запропонували скласти зброю без бою, гарантуючи життя та безпеку. "Командир групи та снайпер здійснили спробу збройного опору та були ліквідовані у ближньому вогневому бою, але не ножами, сокирами чи списами, як подали це окремі ЗМІ", - йдеться у заяві.
"Решта – сапер, снайпер і два кулеметники затримані. Один з них – 22-річний громадянин Російської Федерації, мешканець Алтайського краю", - повідомили у Генштабі.
Зазначається, що після затримання вилучили зброю, яка вироблена та знаходиться на озброєнні в армії РФ, зокрема гвинтівку СВД 1994 року випуску з пластмасовими прикладом та цівкою; спорядження нового зразка, розроблено для російських диверсійних груп та інші речі.
"Наразі щодо затриманих відповідними державними органами проводяться слідчі дії. Їх господарі –терористична організація "ЛНР" - відмовилася визнавати затриманих, назвавши їх "курсантами Харківського інституту МВС", - повідомили у Генштабі.
Як повідомляв УНІАН, в штабі АТО повідомили про знешкодження диверсійно-розвідувальної групи, в яку входили громадяни РФ. Тоді чотирьох бойовиків затримано, ще двох - ліквідовано.