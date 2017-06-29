В Україні випробували новітній ракетний комплекс "Корсар" (фото)

На одному з військових полігонів відбулися випробування новітнього переносного ракетного комплексу "Корсар". Вони проходили в інтересах Збройних сил України, передає КБ "Луч" на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також"Прогресивні і сучасні": "Укроборонпром" готовий відновити виробництво "Кольчуг"

"Ракетний комплекс "Корсар" успішно вразив броньовану ціль типу танк на відстані понад 2 тис. метрів в умовах сильного бокового вітру. Всі ураження відбулися у верхній броньований лист цілі, що гарантує повне знищення бойової машини", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що результатом випробування "Корсара" стала оцінка "відмінно".

Нагадаємо, що "Луч" втілює проект із оснащення українських військових сучасними протитанковими ракетними комплексами "Стугна" та "Корсар".