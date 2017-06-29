В Україні випробували новітній ракетний комплекс "Корсар" (фото)

13:29, 29 червня 2017
Війна
3776 0

"Корсар" успішно вразив броньовану ціль типу танк.

На одному з військових полігонів відбулися випробування новітнього переносного ракетного комплексу "Корсар". Вони проходили в інтересах Збройних сил України, передає КБ "Луч" на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також"Прогресивні і сучасні": "Укроборонпром" готовий відновити виробництво "Кольчуг"

"Ракетний комплекс "Корсар" успішно вразив броньовану ціль типу танк на відстані понад 2 тис. метрів в умовах сильного бокового вітру. Всі ураження відбулися у верхній броньований лист цілі, що гарантує повне знищення бойової машини", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що результатом випробування "Корсара" стала оцінка "відмінно".

Нагадаємо, що "Луч" втілює проект із оснащення українських військових сучасними протитанковими ракетними комплексами "Стугна" та "Корсар".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #ракетний комплекс Корсар#випробування Корсара