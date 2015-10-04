На озброєння української армії надійшов високомобільний комплекс "Стугна-П" (фото)

Про це Арсен Аваков написав на своїй сторінці в соціальній мережі. "Відмінний мобільний протитанковий комплекс українського виробництва. Швидка, проста напівавтоматична система управління і навігації пострілу, мобільність - дозволяє вирішувати бойове завдання знищення техніки і живої сили противника: в умовах мінливої обстановки, пересіченій місцевості, використовуючи ефект несподіванки уражаючого удару", - повідомив Арсен Аваков.

Читайте також"Укроборонпром" запустить "Дозор-Б" в серійне виробництво в жовтні"Ще не Javelin, але для ряду завдань нічим не поступається американським ракетам - наша українська зброя", - відзначив він.

За словами міністра, високомобільний портативний комплекс "Стугна-П" зроблений на базі CF Moto Tracker.

"Максимальна дальність стрільби – 5 км. Тандемно-кумулятивний боєприпас 24,5 кг. Калібр 100 мм. Бронебійність не менш як 550 мм. 105 км/год", - відзначив Арсен Аваков.