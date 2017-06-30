В окупованому Донецьку стався вибух, обвалилася будівля університету торгівлі (фото, відео)

В окупованому Донецьку сталося часткове обвалення будівлі Донецького національного університету економіки і торгівлі, розташованого на бульварі Шевченка. Про це повідомляє низка російських ЗМІ, а також сайти бойовиків.

Також повідомляється, що в результаті події є одна постраждала - жінка-сторож. Вона госпіталізована службою швидкої допомоги.

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На місці події розгорнуто пошуково-рятувальні роботи. "ДНР" розглядає дві версії причин інциденту: спрацювання вибухового пристрою і вплив природних факторів у сукупності з старим станом будівлі, зокрема ймовірний підмив конструкцій будівлі через сильні опади.

Раніше в Києві на заводі пролунав вибух.