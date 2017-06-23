У Києві на заводі пролунав вибух

Унаслідок вибуху у цеху столичного заводу постраждав чоловік. Про це повідомили у ГУ НП у м. Києві.

Читайте такожВибух у київській маршрутці: водієві загрожує до 5 років тюрми (відео)

"51-річний мешканець Київської області отримав травми на підприємстві, яке розташоване на вулиці Бориспільській. Внаслідок вибуху, який стався у цеху залізобетонних конструкцій, потерпілий отримав опіки", - йдеться у повідомленні.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.

Триває подальша перевірка обставин цього випадку.

Раніше з'явилося вражаюче відео "вибуху асфальту" від прориву труби у Києві.