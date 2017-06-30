Місія ОБСЄ заявила про різке збільшення кількості вибухів на Донеччині
У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму порушення вогню у порівнянні із попереднім звітним періодом.
Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляє, що за минулу добу зафіксувала понад 1 тис. вибухів у Донецькій області.
Про це йдеться у звіті місії станом на 19:30 29 червня, який сьогодні опубліковано на сайті ОБСЄ.
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"У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму порушення вогню, включаючи різке збільшення кількості вибухів (майже 1 тис.), якщо порівнювати з 40 вибухами у попередній звітний період (за 28 червня)", - йдеться у звіті.
"У Луганській області Спеціальна моніторингова місія задокументувала менше порушень режиму припинення вогню, включаючи близько 33 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (170 вибухів)", - сказано у звіті.