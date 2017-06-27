Місія ОБСЄ за добу зафіксувала майже 70 вибухів на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляє, що за добу зафіксувала майже 70 вибухів у Донецькій і Луганській області.

Про це йдеться у звіті місії станом на 19:30 26 червня, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

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"У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, в тому числі 55 вибухів, якщо порівнювати з попередніми 24 годинами (20 вибухів)", - зазначили в СММ.

"У Луганській області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню, зокрема, 13 вибухів, якщо порівнювати з попередніми 24 годинами (не було вибухів)", - сказано у звіті.

Нагадаємо, російсько-терористичні бандформування 27 червня продовжують порушувати перемир'я на всій лінії зіткнення, втрат серед бійців сил АТО внаслідок ворожих обстрілів сьогодні не було.