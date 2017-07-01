Донецька фільтрувальна станція через бої знову знеструмлена

В результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач, що призвело до припинення електропостачання Донецької фільтрувальної станції. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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"1 липня в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач, що призвело до припинення електропостачання Донецької фільтрувальної станції, яка централізовано забезпечує водою місто Авдіївка (близько 22 тис. жителів)2, - йдеться в повідомленні.

Станом на 7:00 електропостачання Донецької фільтрувальної станції відсутнє.

Для централізованого водопостачання жителів міста створено запас води в міському резервуарі об’ємом 4 тис. куб. м. "Вирішується питання щодо проведення ремонтно-відновлювальних робіт за умов безпеки працівників", - додали в ДСНС.