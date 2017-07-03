У ДСНС заявили про відновлення електропостачання Донецької фільтрувальної станції

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє, що станом на 7:00 3 липня відновлене електропостачання Донецької фільтрувальної станції.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДСНС.

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«Запуск роботи станції планується розпочати 3 липня. Залишок води в міському резервуарі (Авдіївки – ред.) становить 4 тисячі кубометрів. Протягом 2 липня комунальними службами та силами ДСНС додатково здійснювався підвіз води у кількості 17,1 кубометра», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач, що призвело до припинення електропостачання Донецької фільтрувальної станції.