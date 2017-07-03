У Донецькій області затримано головного козака "ДНР" - поліція

На одному з контрольних пунктів пропуску поблизу Волновахи Донецької області правоохоронці затримали 66-річного отамана регіонального козачого об’єднання «ДНР», який рухався до Бердянська, щоби побачитись із товаришем. Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

Виявилося, що житель Макіївки має офіційне посвідчення отамана «ДНР» та дозвіл на зберігання козацької зброї (шашки, кинджал та нагайки).

Читайте такожБойовик "ДНР" застрелив російського військовогоБуло встановлено, що перед правоохоронцями – діючий генерал-майор регіонального козачого об’єднання «ДНР». Він розповів, що у 2011 році почав керувати полком, до складу якого входило 90 рядових козаків. У 2014 році, коли місто захопили окупанти, «козаки» приєдналися до терористів

До обов’язків полка входили охорона кордонів, спільні патрулювання на окупованій території. Крім того, отаман «зомбував» молодь, займаючись агітацією на підтримку влади фейкової республіки.

Наразі із головним козаком «ДНР» спілкуються оперативники та слідчі Волноваського відділу поліції.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 256 Кримінального кодексу ("сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності"), за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.