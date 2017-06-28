В СЦКК розповіли подробиці обстрілу Красногорівки: снаряд упав біля школи

Українська сторона Спільного центру контролю та координації припинення вогню на Донбасі повідомила подробиці обстрілу з боку бойовиків "ДНР" мирного населеного пункту Красногорівка поблизу лінії розмежування.

Читайте такожНа Донбасі вибухнула машина СБУ, є загиблий та поранені - ЗМІ (фото)

За даними, які прес-центр АТО оприлюднив у Facebook, близько 15.00 під час обстрілу позицій сил АТО в районі Красногорівки під вогонь бойовиків потрапили житлові квартали населеного пункту.

"Один з боєприпасів розірвався на пришкільній території, в безпосередній близькості від будівлі Красногорівської загальноосвітньої школи №1 в мікрорайоні Сонячний. На щастя, в цей час людей у школі не було", - сказано у повідомленні.

Про обстріл житлових кварталів Красногорівки УНІАН повідомляв раніше 28 червня. Ймовірно, у місто прилетіли снаряди зі 120-мм міномета.