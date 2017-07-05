Затриманий на Донбасі російський військовий Агєєв перебуває в СІЗО у Старобільську – ЗМІ

Російський військовий Віктор Агєєв, який воював на Донбасі на боці бойовиків самоназваної «ЛНР» і потрапив у полон під селищем Жолобок Луганської області, наразі перебуває у СІЗО в Старобільську.

Про це повідомляє "Громадське ТБ".

Агєєву та трьом іншим бойовикам, які разом з ним потрапили у полон, обрано запобіжний захід за статтею «терористичний акт». Це уродженці Сєвєродонецька Данило Гладков і Андрій Стоянов, а також луганчанин Богдан Венгер.

Так, у письмовій відмові Агєєва надати інтерв’ю журналістам Громадського вказується стаття 258-3 Кримінального кодексу України «Створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво такою групою чи організацією або участь у ній».

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Крім того, у СІЗО, коментуючи інформацію про його можливе поранення під час полону, повідомили, що зі здоров’ям Агєєва все гаразд.

Справу розслідує слідчий відділ управління СБУ Луганської області, а процесуальне керівництво здійснює Військова прокуратура України, повідомив у коментарі Громадському Головний військовий прокурор Анатолій Матіос. Усі четверо арештовані без права внесення застави.

Як повідомляв УНІАН, російський контрактник Агєєв був затриманий українськими військовими у складі ДРГ бойовиків, яка була знешкоджена 24 червня під Жолобком Луганській області. Мати Агєєва, його друзі та колишні товариші по службі підтвердили журналістам, що після строкової служби той залишився служити в армії за контрактом, який підписав у березні 2017 року.