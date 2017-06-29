Із затриманим російським військовим проводяться слідчі дії - Полторак

Міністр оборони України Степан Полторак говорить, що зараз із затриманим російським військовослужбовцем проводяться слідчі дії.

Про це він сказав у четвер в Брюсселі на прес-конференції після завершення виступу на засіданні НАТО, присвяченому місії в Афганістані, передає власний кореспондент УНІАН.

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"Зараз з ним проводяться слідчі дії. Про обмін і все решта розмову будемо вести після завершення слідчих дій стосовно до нього через те, що він брав участь в терористичних угрупованнях на території України", - повідомив міністр оборони.

За словами Полторака, сьогодні у штаб-квартирі НАТО він мав можливість зустрітися з багатьма колегами. "Я довів інформацію про те, що кілька днів тому було затримано диверсійно-розвідувальну групу кількістю шість чоловік, і з них два військовослужбовця - представники Росії", - деталізував міністр.

Як повідомляв УНІАН, військовослужбовці Збройних сил України у зоні проведення антитерористичної операції 24 червня знешкодили диверсійно-розвідувальну групу противника, у складі якої було двоє громадян Росії. Групою керував кадровий російський офіцер, капітан Олександр Щербак.

Військовослужбовці ЗСУ запропонували супротивнику скласти зброю без бою, гарантуючи життя та безпеку. Командир групи та снайпер здійснили спробу збройного опору та були ліквідовані у ближньому вогневому бою. Решта – сапер, снайпер і два кулеметники затримані. Один з них – 22-річний громадянин Російської Федерації, мешканець Алтайського краю Віктор Агєєв.