У Дніпрі спецназ "КОРД" затримав бойовика "ДНР"

Бійці Корпусу оперативно-раптової дії Нацполіції України Дніпра спільно з працівниками карного розшуку місцевої поліції затримали майстра спорту зі стрільби і за сумісництвом бійця незаконного збройного формування "ДНР". Про це повідомляється на сторінці "КОРДа" на Facebook.

Як стало відомо, затриманий майже 1,5 роки воював на боці "ДНР". Має солідний військовий послужний список. Насамперед, мова йде про його службове сходження в одній з місцевих полкових розвідок.

"Майстер спорту зі стрільби, у свої 44 роки має непогану фізичну виправку", - розповів один з учасників спецоперації.

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"Враховуючи всі нюанси, які могли виникнути при затриманні, старший групи КОРД прийняв рішення не штурмувати квартиру стрілка, а дати йому шанс здатися", - сказав він і додав, що затримання відбулося без ексцесів.

Як повідомляв УНІАН, на Харківщині в ноутбуці затриманого бойовика знайшли відео розстрілу українських військових.