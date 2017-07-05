Бойовики обстріляли опорні пункти сил АТО в районі Широкиного

Контрольовані Росією бойовики 5 разів відкривали вогонь по оборонних укріпленнях Збройних сил України, під час одного з таких обстрілів бойовики знову застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети. Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО за день станом на 18.00 годину у Facebook.

Читайте такожСитуація в зоні АТО стабілізується: 15 ворожих обстрілів за добу, серед українських військових втрат немаєПри цьому зазначається, що сьогодні російські найманці не порушували режим тиші лише на Луганському напрямку.

На Приморському напрямку проросійські бандформування утримувались від застосовували зброї до другої половини дня, втім по обіді обстріляли опорні пункти ЗСУ в районі Широкиного та Лебединського з гранатометів.

З околиць тимчасово окупованого Донецька близько 11.00 години бойовики накрили вогнем зі 120-мм мінометів позиції українських воїнів поблизу Пісків. «Окрім того, на світанку та по обіді противник обстрілював бійців сил АТО, котрі тримають оборону у передмісті Авдіївки, з гранатометів різних модифікацій, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Там же українських воїнів намагався поцілити ворожий снайпер», - сказано в повідомленні.

В прес-центру штабу АТО повідомляють, що ніхто з військовослужбовців ЗС України внаслідок ворожих обстрілів сьогодні не постраждав.