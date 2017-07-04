Місія ОБСЄ за минулу добу зафіксувала 230 вибухів на Донбасі

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) за минулу добу зафіксували 230 вибухів у Донецькій і Луганській області. Про це йдеться у звіті місії станом на 19:30 3 липня, який опубліковано сьогодні на сайті ОБСЄ.

"У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала менше порушень режиму припинення вогню, однак більше вибухів (близько 150), якщо порівнювати з попередніми 24 годинами (близько 80 вибухів)", - йдеться у звіті.

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"У Луганській області Спеціальна моніторингова місія задокументувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зокрема близько 80 вибухів, якщо порівнювати з попередніми 24 годинами (20 вибухів)", - сказано у звіті.

Як відомо, бойовики сьогодні знизили активність обстрілів позицій сил АТО.