На Донбасі відносне затишшя: за добу відбулось 13 ворожих обстрілів, постраждали двоє військових - штаб

У зоні АТО фіксують відносне зниження кількості та інтенсивності ворожих обстрілів, можна говорити про тенденцію до стабілізації обстановки. Вчора російсько-терористичні бандформування 13 разів відкривали вогонь по оборонних укріпленнях українських армійців. Про це повідомляє штаб АТО на сторінці у Facebook.

Читайте такожБойовики обстріляли опорні пункти сил АТО в районі Широкиного

На приморському напрямку противник вчора три рази бив по опорних пунктах ЗС України. Зокрема, двічі в районі Широкиного та один раз поблизу Лебединського окупанти гатили в бік наших позицій з гранатометів.

Найактивніше бойовики минулої доби діяли на донецькому напрямку: "Заборонене Мінськими угодами озброєння, а саме міномети калібру 120 мм, бандформування застосовували один раз - у районі Пісків. Решта 7 збройних провокацій на цьому напрямку були вчинені окупантами у передмісті Авдіївки, де ворог методично впродовж дня та вночі бив по позиціях підрозділів сил АТО з гранатометів різних модифікацій, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї, один раз - із зенітної установки".

Найменше ворожих обстрілів минулої доби було зафіксовано на луганському напрямку.

"Зранку та вдень підконтрольні Росії незаконні збройні формування не застосовували зброї взагалі. А вже ввечері найманці спершу зі стрілецької зброї різних калібрів обстріляли один із наших опорних пунктів поблизу Станиці Луганської. Дещо згодом бандити випустили майже півдесятка 82-мм мін по оборонцях Кримського", - сказано у повідомлені.

"Внаслідок бойових дій один український воїн вчора зазнав поранень, ще один боєць сил АТО отримав бойову травму. Обидва військовослужбовці були оперативно доставлені до лікувальної установи. Стан їхнього здоров'я задовільний", - підсумували у штабі.