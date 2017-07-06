Росія не впустить їх: Лисенко заявив, що окупанти на Донбасі відпрацьовують евакуацію

Бойовики на окупованих територіях Донбасу проводять навчання із відпрацювання плану евакуації. Про це розповів речник Міноборони з питань Ато Андрій Лисенко, пише «5 канал».

Він зазначив, що розробляються маршрути вивезення сімей бойовиків. При цьому у Донецьку проводяться навчання евакуації командного складу автобусами.

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"Росія не впустить їх до себе, і ми це розуміємо, і вони це розуміють. Вони проводять навчання по евакуації. Наприклад, у Донецьку вони проводять навчання по евакуації автобусами командного складу. Вивозиться, наприклад, документація та все, що може бути доказами цієї гібридної війни. Розробляються і вже є розроблені маршрути вивозу сімей ватажків ОРДЛО і росіян у тому числі. Росіяни швидше це зрозуміють, їм буде подана команда. Як тільки росіяни схлинуть, Донецьк буде звільнений без застосування Збройних сил України", – сказав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН раніше, у зоні АТО фіксують відносне зниження кількості та інтенсивності ворожих обстрілів, можна говорити про тенденцію до стабілізації обстановки. Вчора російсько-терористичні бандформування 13 разів відкривали вогонь по оборонних укріпленнях українських армійців.