Росія збільшила вдвічі угрупування військ у Криму - Муженко

Начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко заявляє, що РФ прискореними темпами мілітаризує Крим: удвічі збільшено угрупування військ та в 5 разів - кількість озброєнь з часу окупації півострова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час спільного засідання воєнно-наукової ради ЗСУ та Національної академії наук України у Києві.

Читайте такожРосія доставила до окупованого Криму турбіни Siemens в обхід санкцій - Reuters

«Триває прискорена мілітаризація Криму. В порівнянні з періодом, який передував російській окупації, чисельність угруповання противника на півострові зросла майже вдвічі, а кількість озброєнь - майже в 5 разів», - сказав Муженко.

За його словами, «суттєво посилено потенціал Чорноморського флоту РФ. Він нараховує понад 30 кораблів, 6 ракетних катерів, 5 підводних човнів, один фрегат, і 3 підводні човни мають на озброєнні сучасні ракетні комплекси типу "калібр", які можуть бути оснащені ядерними боєприпасами. Радіус дії – 1,5 км з ядерними боєголовками і 2 тис. 250 км – зі звичайним спорядженням».