Муженко відвідав Брюссель, у НАТО запевнили Україну в підтримці

В Організації Північноатлантичного договору (НАТО) запевнили начальника генерального штабу - головнокомандувача Збройних сил України Віктора Муженка в подальшій підтримці України у відстоюванні територіальної цілісності та недоторканності державних кордонів.

Як йдеться у повідомленні на сайті Міністерства оборони, завершується візит делегації Збройних сил України на чолі з Муженком до Брюсселя.

Читайте такожПитання безпеки: в НАТО прокоментували блокування російських сайтів в Україні

Сьогодні Муженко провів ряд робочих зустрічей у штаб-квартирі Альянсу, зокрема, із заступником генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер та верховним головнокомандувачем Об’єднаних Збройних сил НАТО в Європі генералом Кертісом Скапаротті.

Під час цих зустрічей начальник Генштабу поінформував співрозмовників про розвиток безпекової ситуації на сході України та загрози європейській системі безпеки, які несе з собою нарощування військового потенціалу Російської Федерації на кордонах з Україною, у Криму та у західних регіонах Росії.

"Підкреслено, що ситуація на сході України залишається напруженою та пов’язана з порушенням НЗФ досягнутих у Мінську домовленостей про введення режиму тиші з 1 квітня ц.р. та продовженням постійних обстрілів житлових будинків у населених пунктах, прилеглих до лінії розмежування. Росія продовжує підтримувати терористичні угруповання на сході України за допомогою системи постачання НЗФ засобами матеріально-технічного забезпечення, боєприпасами, пально-мастильними матеріалами та продовольством, а також використовує окуповані території сходу України як полігон для випробування нових зразків озброєння та військової техніки", - йдеться у повідомленні.

Також сказано, що співрозмовники обговорили питання реалізації Комплексного пакету допомоги з боку НАТО для України та напрямки подальшої співпраці.

У Міноборони наголосили, що під час обох зустрічей представники Альянсу запевнили українську делегацію в незмінності підтримки з боку НАТО у відстоюванні Україною права на незалежність, територіальну цілісність та недоторканність державних кордонів.

У свою чергу Муженко подякував за практичну підтримку України та її Збройних сил у контексті підвищення їх оперативних спроможностей та рівня взаємосумісності зі збройними силами держав-членів НАТО.