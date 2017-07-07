"Корсар" у дії: на полігоні випробували український переносний ракетний комплекс (відео)

На одному з військових полігонів ЗСУ пройшли випробування переносного ракетного комплексу "Корсар". Відповідне відео на своїй сторінці у Facebook опублікувало КБ "Луч".

"Корсар працює", - йдеться у підписі до відеозапису.

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Раніше ракетний комплекс "Корсар" успішно вразив броньовану ціль типу танк на відстані понад 2 тис. метрів в умовах сильного бокового вітру. Усі ураження відбулися у верхній броньований лист цілі, що гарантує повне знищення бойової машини.