ЗМІ знайшли фотодокази вироблення бойовиками вибухівок для використання проти мирних жителів

Бойовики терористичної організації «ЛНР» виготовляють саморобні вибухові пристрої з 120-мм уламково-фугасних мін ОФ-843А російського виробництва, які використовують у кривавих провокаціях.

Розвідувальна спільнота InformNapalm знайшла відповідні фотодокази в соціальних профілях терористів.

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Зокрема, у соціальному профілі VK бойовика Дмитра Ващенка, який, як встановили в InformNapalm, входить до бандформування під назвою 4-а ОМСБр 2-го армійського корпусу (Луганськ) ЗС РФ, знайдені фотодокази виготовлення російськими терористами саморобних вибухових пристроїв з використанням 120-мм уламково-фугасних мін ОФ-843А російського виробництва (1994 року випуску).

«На цих «фугасах» підриваються мирні жителі. Саме їх російські бойовики використовують для створення пропагандистських сюжетів про мінування цивільних об’єктів для звинувачення української сторони в терактах», – зазначили в InformNapalm.

Як повідомляв УНІАН, 7-го червня, близько 16 та 17 години, в центрі Луганська пролунали два вибухи. В першому випадку, вибуховий пристрій було закладено в урну для сміття, в іншому вибухівка спрацювала в автомобілі. За попередніми даними, внаслідок цих терактів одна людина загинула, шістьох поранено.

Українська сторона СЦКК вважає, що ці вибухи в Луганську можуть бути початком серії терактів проти мирного населення з боку бойовиків.