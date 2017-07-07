Вибухи в Луганську можуть стати початком серії терактів проти мирного населення – СЦКК

Українська сторона СЦКК вважає, що сьогоднішні вибухи в Луганську можуть бути початком серії терактів проти мирного населення з боку бойовиків.

Про це йдеться в повідомленні української сторони СЦКК на сторінці прес-центру штабу АТО.

«7-го червня, близько 16 та 17 години, в центрі Луганська пролунали два вибухи. В першому випадку, вибуховий пристрій було закладено в урну для сміття, в іншому вибухівка спрацювала в автомобілі. За попередніми даними, внаслідок цих терактів одна людина загинула, шістьох поранено», – повідомили в СЦКК.

Українська сторона СЦКК зазначила, ще 25-го червня у своєму повідомлені попереджала, що НЗФ ОРЛО можуть вдатися до серйозних провокацій і навіть терористичних актів в населених пунктах на Луганському напрямку, спрямованих проти мирного місцевого населення з метою компрометації та звинувачення в цьому Збройних Сил України, з тим щоб зірвати перемир’я, оголошене на період збору врожаю та привернути увагу до цього під час проведення політичних зустрічей на вищому міжнародному рівні.

«До того ж, бойовикам ОРЛО вигідно, щоб ці вибухи сталися саме на території ОРЛО, і щоб постраждали були мешканцями ОРЛО, бо так легше звинуватити у цьому українські спецслужби з метою створення відповідного фону під час обговорення ситуації на Сході України на саміті G-20.

Українська сторона СЦКК застерігає, що вибухи в Луганську 7-го липня, можливо, лише початок серії подібних терактів проти мирного населення з боку НЗФ. Наступні можуть статися протягом найближчих днів. Не виключено, за цим піде активізація дій НЗФ ОРЛО та ОРДО, яка у подальшому може привести до суттєвого загострення ситуації на Сході України», – додали в СЦКК.