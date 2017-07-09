Зону АТО відвідує "європейський десант" - делегація європарламентарів (фото)

Делегація європарламентарів у складі співголови Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС Даріуша Росаті та його колеги Міхаеля Галера відвідали Широкине та Маріуполь. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

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Також європарламентарі відвідають Волноваху, КПВВ, інші важливі об'єкти. Європейських колег супроводжують Марія Іонова, Ірина Фріз і Микола Княжицький.

"Робимо все можливе, аби якомога більше європейських партнерів побачили наслідки російської гібридної війни проти України й усвідомили брехливість і небезпечність путінського режиму", - йдеться у повідомленні Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня депутати Європарламенту та посли відвідали Авдіївку та КПВВ "Майорське".