Депутати Європарламенту та посли відвідали Авдіївку та КПВВ "Майорське"

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко разом з депутатами Європейського парламенту Петрасом Аустревічусом, Анною Фотигою та послами Словенії, Хорватії, Португалії в Україні відвідали Донбас та домовились активізувати зусилля з інформування ЄС щодо екологічних проблем регіону.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

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«Тема екології, можливої техногенної катастрофи на Донбасі буде однією з ключових на засіданні Парламентського комітету асоціації Україна - ЄС, який відбудеться восени в Україні. На цьому наполягатимуть члени Європарламенту Петрас Аустрявічус і Анна Фотига, які сьогодні разом з послами Словенії в Україні Наташею Прах, Хорватії Томіславом Відошевичем, Португалії Марієй Крістіной ди Алмейдой з Марією Іоновою відвідали Донбас», - зазначила Геращенко.

«Наші сміливі європейські друзі побували в Авдіївці, вони стали першими європейцями, які своїми очима побачили зруйновану Промку (промислову зону Авдіївки – УНІАН), поспілкувалися з хлопцями з легендарної 72-ї бригади. Вони шоковані інформацією: за останні 9 місяців, коли 72- га захищає Авдіївку, загинуло 57 героїв цієї бригади..., найстрашніші втрати були взимку 2017...», - наголосила вона.

За її словами, окрім безпекової теми, європейські колеги приділили увагу гуманітарній проблематиці, побували на КПВВ "Майорське", де поспілкувалися, в тому числі, і з жителями з окупованих територій.

«Також європейці ознайомилися з реалізацією культурних проектів, які підтримує ЄС, зокрема, бібліотеку в Луганській області, об'єкти водопостачання. Але ключова тема - екологія. Наші друзі відвідали Авдіївський коксохім і взяли участь в розширеній нараді за участю місцевої влади, урядовців і депутатів», - додала Геращенко.

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«Ми прийняли спільне комюніке за результатами цієї наради, ми активізуємо спільні зусилля з інформування ЄС щодо екологічних проблем Донбасу. Просимо збільшити допомогу на програми моніторингу екологічної ситуації на вирішення екологічних проблем, розмінування», - підкреслила перший віце-спікер.

«Ми будемо разом звертатися до міжнародних інституцій щодо проблеми недопуску до окупованих територій екологічних місій, міжнародних експертів, в тому числі які готові сприяти у відкачці води із затоплених шахт», - додала вона.

Також Геращенко повідомила, що найближчим часом від Міністерства екології до Верховної Ради надійдуть пропозиції стосовно змін до законодавства щодо екологічного моніторингу.

«Для вирішення екологічних проблем дуже важлива безпека! Тристороння контактна група в Мінську домовилася про режим «тиші» з 24 червня. Чи буде тиша - побачимо вже після півночі. Якщо буде дотримуватися тиша - буде шанс провести ремонтні роботи для полагодження ДФС, Авдіївського коксохіму та інших підприємств поблизу лінії зіткнення», - зауважила Геращенко.