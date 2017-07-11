Терорист Стрєлков викликав Навального на дебати (відео)

Колишній "польовий командир" "ДНР" Ігор Стрєлков викликав на публічні політичні дебати російського опозиціонера Олексія Навального. Про це у своєму блозі повідомив сам Навальний.

"Метою дебатів він (Стрєлков, - УНІАН.) бачить довести, що я ні патріот, ні націоналіст, ні опозиціонер, й позначає три головні теми дискусії:

1. Як же я зможу перемогти корупцію, ставши президентом?

2. Моя позиція щодо західних партнерів Росії.

3. Що буде робити Навальний, ставши президентом, з Донбасом і Кримом?", - йдеться у повідомленні опозиціонера РФ.

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Він стверджує, що йому є що сказати на ці теми, тому він готовий брати участь у дебатах. "Постараюся у ході цих дебатів довести, що я найкращий кандидат для всіх виборців, які називають себе патріотами", - зазначив Навальний.

Дата, формат й інші подробиці про майбутні дебати будуть оголошені пізніше.

Як повідомляв УНІАН, Навальний не зможе балотуватися у президенти Росії: Кремль через суд не допустив його до виборів.