Навальний не зможе балотуватись у президенти Росії: Кремль через суд не допустив його до виборів

Суд у Росії визнав законним вирок для опозиціонера Олексія Навального і бізнесмена Петра Офіцерова у справі про розкрадання майна підприємства «Кіровліс». Про це повідомляє «Meduza».

Видання повідомляє, що Кіровський обласний суд залишив без задоволення скаргу політика Олексія Навального і підприємця Петра Офіцерова на вирок у справі «Кіровлісу». Таким чином вирок вступив в силу.

Звинувачення на засіданні просило залишити вирок без змін. Захист Навального і Офіцерова просив скасувати вирок. Адвокат політика навального заявив, що вирок буде оскаржений в Європейському суді з прав людини.

Читайте такожНавальний звинуватив Кремль в організації нападів із зеленкою

Зазначається, що 8 лютого в Ленінському суді Кірова Навального і Офіцерова повторно визнали винними в розкраданні майна підприємства «Кіровліс». Навальний отримав п'ять років умовно, Офіцеров — чотири роки умовно.

За російським законодавством, ця стаття забороняє висуватися на пост президента.

Справа «Кіровлісу» була розглянута повторно після скасування першого вироку.

Рішення було скасоване, оскільки Європейський суд з прав людини ухвалив, що Навального і Офіцерова засудили за дії, які не можна відрізнити від звичайного ведення бізнесу.

Також Європейський суд виявив порушення в справі «Кіровлісу» і присудив опозиціонеру Олексію Навальному компенсацію розміром €48,053.

13 грудня 2016-го року Навальний оголосив про участь у виборах президента.