Затриманий СБУ бойовик розповів про вбивства українських військовополонених

Служба безпеки України затримала терориста з бандформування «Восток», який розповів про вбивства бойовиками російських окупаційних військ українських військовополонених.

Про це повідомляє прес-служба СБУ у соціальній мережі Facebook.

«На Донеччині Служба безпеки України спільно з поліцією затримала бойовика бандформування «Восток», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, правоохоронці затримали 41-річного уродженця Торецька (до 2016 року – Дзержинськ) після його повернення на підконтрольну Україні територію.

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"Під час спілкування з оперативниками спецслужби затриманий надав відомості, що свідчать про вбивства бойовиками українських військовополонених", - заявили в СБУ.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності, карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років).

Тривають невідкладні слідчі дії.