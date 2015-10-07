У "ДНР" ліквідують бандформування "Восток" - ІС

Про це повідомляє у своєму Facebook координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук.

«З так званих військових комендатур бойовиків м. Донецьк зафіксовано вивезення зброї та боєкомплекту. В 6-ій комендатурі залишають тільки 1 кулемет НСВ-12,7 «Скеля», 1 автоматичний гранатомет АГС-17, кілька АК-74, а також по два боєкомплекта до них. Іншу зброю і боєкомплекти вивозять в колишню будівлю УСБУ в Донецькій області (т. зв. «Хатинку»)», - написав він.

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За інформацією ІС, представники «1-го армійського корпусу ДНР» «реквізували» 4-у базу бандформування «Восток», розташовану в районі Мотелю, та ж доля найближчим часом спіткає і 5-ю базу даного бандформування.

Як заявляє Тимчук, після зустрічі командування «Захід» з керівництвом «1 АК ДНР» було заявлено про заплановане роззброєння даного НВФ, а терористом запропоновано перекладається на «внутрішні війська ДНР», або безпосередньо в «1 АК ДНР». Бойовики «Востоку» заявляють, що роззброєння готують «російські спецслужбісти і працюють на ФСБ агенти в командуванні 1-го армійського корпусу».

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ІВ також зазначає неоднозначне сприйняття командирами бандформувань «ЛНР» результатів засідання «нормандської четвірки» в Парижі. Частина їх вважає, що це «фактичний злив «ЛНР/ ДНР» в обмін на зняття з порядку денного питання про анексію Криму, а інша частина переконана, що Путін «перехитрив українське керівництво, і нинішні домовленості – ніщо інше, як політичні маневри Кремля, метою яких є затягування часу, поки Україна не розвалить себе зсередини».