Доба у зоні АТО: один український військовий загинув

Минула доба у зоні проведення АТО відзначилась збільшенням кількості обстрілів зі сторони противника фактично на усіх напрямках. Загалом незаконні збройні формування 30 разів порушили режим перемир’я. Один український військовий загинув, ще один отримав поранення, повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 6 годину 13 липня.

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Близько 17 та 23 години на Донецькому напрямку ворог зі сторони селища Калинове чотири рази бив по наших захисниках у Троїцькому з гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї, БМП. Крім того, бойовики застосували і міномети калібру 120 і 82 міліметри, заборонені Мінськими домовленостями. У відповідь сили АТО відкривали вогонь зі стрілецької зброї і гранатометів. Також на цьому ж напрямку близько 18 та 23 години бандформування обстрілювали наші опорні пункти в районі Авдіївки.

Так само ввечері і вночі гаряче було і на Маріупольському напрямку. З мінометів калібру 82 міліметри бойовики відкривали вогонь по селищам Березове та Новомихайлівка. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї били по Красногорівці, Талаківці, Водяному, Гнутовому, Павлополю. А близько 21 години внаслідок обстрілів з 82 міліметрового міномету одного з наших опорних пунктів у селищі Мар’їнка, отримав поранення український військовий. Варто додати, що ввечері з мінометів та кулеметів противник вчергове цілеспрямовано вів вогонь вже по житлових кварталах Мар’їнки, що призвело до пожежі та руйнувань цивільних будівель.

На Луганському напрямку після 18 години бойовики зі стрілецької зброї і гранатометів тричі били по Новозванівці. А майже о 21 годині випустили 5 мін калібру 120 міліметрів по Станиці Луганській.